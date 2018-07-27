ازدياد النفقات يقلّص أرباح «هيونداي»

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت «هيونداي موتور» أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، تراجع صافي أرباحها 11 % خلال الربع الثاني في ظل ارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار وزيادة النفقات الثابتة. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثاني 810.7 مليارات وون (724 مليون دولار) مقابل 913.6 مليارات وون خلال الفترة نفسها من 2017.

وذكرت «هيونداي» أن قوة الوون أمام الدولار وتراجع الإنتاج في مصنع هيونداي في أميركا والذي يستهدف ضمان استقرار مخزون سيارات الشركة هناك قلّص ربحية الشركة خلال الربع الثاني.وتراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الثاني 29% إلى 950.8 مليار وون مقابل 1.354 تريليون وون.وتراجع صافي أرباح «هيونداي موتور» خلال النصف الأول 34% إلى 1.54 تريليون وون مقابل 2.23 تريليون وون خلال الفترة نفسها من 2017 وتراجعت المبيعات 1.1% سنوياً إلى 47.25 تريليون وون مقابل 47.67 تريليون وون خلال النصف الأول 2017.