3% تراجع مبيعات «نيسان» الفصلية إلى 1.3 مليون وحدة

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت «نيسان موتورز» تراجع عدد السيارات التي تم بيعها في أنحاء العالم 3 % إلى 1.31 مليون وحدة من أبريل إلى يونيو. وكشفت الشركة عن تراجع أرباحها التشغيلية للفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين 28.8 % إلى 986 مليون دولار لارتفاع تكاليف المواد الخام وتداعيات أسعار صرف العملات الأجنبية.وبلغت أرباح ثاني أكبر مُصنّع سيارات باليابان 115.8 مليار ين خلال الربع نفسه بانخفاض 14.1 % مقارنة بالفترة نفسها من 2017 في حين تراجعت المبيعات 1.6 % لتسجل 2.72 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات الشركة في أميركا 12.1% إلى 1.04 تريليون ين من أبريل إلى يونيو الماضيين في حين ارتفعت المبيعات في أوروبا 11% إلى 188.8 مليار ين.وأبقت «نيسان»على توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح عند 500 مليار ين، والأرباح التشغيلية عند 540 مليار ين بالنسبة للعام المالي الجاري.