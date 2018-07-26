عالم وارنر براذرز أبوظبي تضيء سماء دبي بعرض ضوئي على برج خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

امتدت الاحتفالات بالافتتاح الرسمي لعالم وارنر براذرز أبوظبي، لتضم عرضاً ضويئاً مذهلاً على برج خليفة استعرض شخصيات دي سي سوبر هيروز وسوبر-فيلنز إلى جانب عدد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة مثل: توم آند جيري، ولوني تونز، وسكوبي – دو، وغيرها الكثير.

وعمت الأجواء الحماسية أرجاء الباحة الخارجية لنافورة دبي، حيث احتشد المقيمون والسياح من مختلف الأعمار لمشاهدة عدد من الشخصيات المشهورة التي يعرضها برج خليفة. واغتنم الحضور الفرصة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية للعرض المذهل الذي استمر لمدة ثلاث دقائق، مقدماً للحضور لمحة عن الأجواء التي سيعيشها الضيوف لدى زيارتهم المدينة الترفيهية. ومن المقرر أن يعاد العرض مرة أخرى في تمام الساعة 8:00 والساعة 9:00 مساءً يوم الجمعة الموافق 27 يوليو.

ومنذ افتتاحها، بدأت مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي الترفيهية باستقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم الذي قدموا للاستمتاع بـ29 لعبة مميزة ومعلماً تفاعلياً عائلياً وعرضاً ترفيهياً حياً فريداً.