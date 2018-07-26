بالفيديو.. "الاتحاد للطيران" توفر باقة أفلام على طائرتها عن مسيرة الشيخ زايد

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" عن توفير محتوى على متن طائرتها يضم باقة من الأفلام حول مسيرة الوالد المؤسس للدولة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
بالفيديو.. "الاتحاد للطيران" توفر باقة أفلام على طائرتها عن مسيرة الشيخ زايدhttps://t.co/jSWk6mYnAq#البيان_القارئ_دائما@EtihadAirwaysAR pic.twitter.com/7FXbomqAqL— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) July 26, 2018
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب ضيوف "الاتحاد للطيران"، مشيرة إلى الافلام تسلّط الضوء على مآثر الشيخ زايد الخالدة وتروي حكاية الأب والإنسان والقائد العظيم.