بالفيديو.. "الاتحاد للطيران" توفر باقة أفلام على طائرتها عن مسيرة الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" عن توفير محتوى على متن طائرتها يضم باقة من الأفلام حول مسيرة الوالد المؤسس للدولة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب ضيوف "الاتحاد للطيران"، مشيرة إلى الافلام تسلّط الضوء على مآثر الشيخ زايد الخالدة وتروي حكاية الأب والإنسان والقائد العظيم.