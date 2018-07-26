«فيسبوك» تسجل شركة في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

بعد عقد من خطبها ودّ بكين، دخلت «فيسبوك» رسمياً، السوق الصينية من خلال تسجيل شركة لها في بكين. وجرى تسجيل شركة تحمل اسم فيسبوك تيك، بقيمة استثمارات تقدر بـ 30 مليون دولار، في مدينة هانجتشو بشرق البلاد، والتي تعد أيضاً مقر شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، تم محو التسجيل من على الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية، في دلالة على احتمالية وجود عوائق أخرى.وحاول مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، بعدة طرق كسب ود الحكومة الصينية التي تفرض قيوداً على شبكة الإنترنت وتمنع منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية ومنها فيسبوك وتويتر وأنستغرام.