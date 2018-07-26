جدار مائي عظيم في الصين

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

هبّ سكان مدينة غوييانغ، جنوب غرب الصين، مذعورين، عندما رأوا شلالاً ضخماً يتدفق من مبنى شاهق في وسط الشارع، ظناً منهم أنه تسرب مائي ضخم. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ذلك لم يعدو كونه في حقيقة الأمر سوى شلال ارتفاعه 108 أمتار (350 قدماً)، تتساقط مياهه من أعلى مبنى «ليبيان» الشاهق الواقع في إحدى الساحات العامة في حي الأعمال المركزي في المدينة.

ولإنجاح هذا العمل الجبار، تم تركيب خزان ضخم في قاعدة ناطحة السحاب البالغ طولها 121 متراً (397 قدماً)، حيث ستتولى أربع مضخات بقدرة 185 كيلوواط دفع المياه إلى قمة الشلال. ويقع الشلال الاصطناعي على ارتفاع 350 قدماً خارج مبنى ليبيان الكائن في الساحة العامة في مدينة غوييانغ.

وقال تشينغ، المتحدث باسم العقار، لموقع «كان كان نيوز» الإخباري: «إن مصدر المياه الرئيسي هي مياه الصنبور المعاد تدويرها ومياه الأمطار أو من قنوات أخرى». مضيفا أن الشلال الاصطناعي لن يتم تشغيله كل يوم، وإنما في المناسبات الخاصة في المدينة فقط. أما إدارة الشلال الذي جرى تصميمه ليكون معلماً سياحياً، فستتم من قبل شركة «غوينغتشو لوديا» لإدارة العقارات. وكشف تشينغ أن المبنى يضم خزاناً للماء تحت الأرض مكوناً من أربعة طوابق.