اختبارات أكثر دقة لأطقم الطائرات في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل المختبر المرجعي الوطني، وهو جزء من شبكة مزودي الرعاية الصحية عالمية المستوى، على اعتماد من «الهيئة العامة للطيران المدني» لإجراء فحوص المخدرات والكحول للطيارين وطاقم الطائرة والموظفين الأرضيين ومراقبي حركة الطيران، وغيرها من المناصب في قطاع الطيران الحساسة لإجراءات السلامة.

وأوفى المختبر المرجعي الوطني بمتطلبات «الهيئة العامة للطيران المدني»، وعليه منح هذا الاعتماد اعترافاً وتقديراً بنهجه المتطور ودقته في إجراء الاختبارات، والتزامه تطبيق أعلى معايير الجودة، وخبرته الواسعة في اختبار وفحص الأدوية والمشروبات الكحولية في القطاعات الأخرى، وما يتمتع به من سمعة طيبة في الإمارات والمنطقة كمختبر مرجعي رائد.

ولقد أصبح قطاع الطيران رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، يساهم في دعم التنوع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.وقال عبدالحميد العبيسي، الرئيسي التنفيذي للمختبر المرجعي الوطني: يسعدنا توفير خبرتنا الواسعة وقدراتنا المتميزة في مجال الفحوص المخبرية للمخدرات والكحول وإتاحتها لقطاع الطيران في الإمارات، ويسرنا أن التزامنا الاستراتيجي تنفيذ معايير الاختبارات المعملية عالمية المستوى من شأنه أن يخدم مباشرة هذا القطاع الهام.