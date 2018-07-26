إقبال كبير على «وارنر براذرز أبوظبي» في اليوم الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

افتتحت «وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم، أمس، أبوابها أمام الجمهور وسط إقبال كبير من جانب الزوار، وتسابق الكبار والصغار للاستمتاع بمرافق المدينة التي طورتها شركة «ميرال» بتكلفة استثمارية وصلت إلى نحو مليار دولار (3.7 مليارات درهم).

وشهدت جزيرة ياس، مع افتتاح عالم وارنر براذرز، أجواءً احتفالية مميزة مع عرض احتفالي مذهل. للألعاب النارية قبل انطلاق الزوار نحو تجربة 29 لعبة مميزة ومعلماً تفاعلياً عائلياً وعرضاً ترفيهياً حياً.

وقدّمت «وارنر براذرز» للضيوف، أمس، يوماً حافلاً بالمرح والتشويق تنقلهم إلى مناطقها الست الرائعة، وهي وارنر براذرز بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش.

وقال كيفن تسوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوارنر براذرز: «تحظى علامة وارنر براذرز بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم، وتعد مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة». وأضاف: «سعداء بعلاقة الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بشركة ميرال، ونتطلَّع لمواصلتها على الدوام».

واستمتع الضيوف بأجواء هوليوودية في منطقة وارنر براذرز بلازا، التي تجسد كل ما يتعلق بعصر هوليوود الذهبي، ثم انتقل الضيوف بعد ذلك إلى مدينة متروبوليس العصرية الحديثة، حيث ناطحات السحاب التي يتولى حمايتها من الأعداء دي سي سوبر هيروز، مثل سوبرمان وغيره من أبطال جستس لييغ، بما في ذلك وندر ومان، وأكوامان، وغرين لانترن، وسايبورغ وذا فلاش، إضافة إلى تين تايتنز. وانطلق الضيوف بعد ذلك إلى منطقة غوثام سيتي، حيث ستتاح لهم الفرصة للاستكشاف وخوض المغامرات مع الأشرار، مثل ذا جوكر، وهارلي كوين؛ حيث يقوم باتمان بالتصدي لهم.

وأحيط بالضيوف الغيوم البيضاء الرقيقة وسط السماء الزرقاء، ليسترجعوا ذكريات الطفولة مع كرتون جانكشن، التي أخذتهم في رحلة مليئة بالمرح مع أشهر الشخصيات والقصص الكرتونية، مثل باغز باني، وتوم آند جيري، وسكوبي-دو ودافي داك. وتعرف الضيوف إلى منطقة ديناميت غالتش المليئة بالمفاجآت والخبايا مع الثنائي الشهير روود رانر، ووايل إي. كايوتي. كما تمكن الضيوف من المضي في رحلة فريدة تجوب معالم العصر الحجري في بيدروك، والاستمتاع بالأصوات والمناظر الرائعة التي تعيشها عائلتا ذا فلينستونز، وذا رابلز، كلَّ يوم.

وتضاف «مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي» إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما فيها: «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، إضافة إلى «كلايم» المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس، أحد أكثر حلبات «الفورمولا 1» تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، وياس مارينا،وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول، وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي، التي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، و«ياس لينكس أبوظبي»، ملعب الجولف الحائز على المرتبة 46 عالمياً، وسبعة فنادق مميزة يتراوح تصنيفها من 3 إلى 5 نجوم.