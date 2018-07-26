تراجع الثقة بمناخ الأعمال في ألمانيا

المصدر: ميونخ - د ب أ

أظهرت بيانات نُشرت أمس تراجع الثقة بمناخ الأعمال بألمانيا إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي وسط مخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا والتهديد بتسارع الحرب التجارية العالمية.

وأعلن معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية، أن مؤشره للثقة بمناخ الأعمال تراجع إلى 7ر101 نقطة في يوليو مقابل 8ر101 نقطة في يونيو بعد تراجع مستمر منذ بداية العام.

وتعد قراءة المؤشر لهذا الشهر أعلى قليلاً مما توقعه المحللون بأن تكون قراءته 5ر101 نقطة. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست إن «الاقتصاد الألماني مستمر في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ». يأتي نشر تقرير المعهد في وقت عزز فيه الاتحاد الأوروبي الجهود لمواجهة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية.