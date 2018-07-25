«وارنر براذرز أبوظبي».. إبهار ترفيهي

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تفتتح «وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية، أبوابها أمام الزوار اعتباراً من اليوم، على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة.

ووصلت استثمارات المدينة التي قامت بتطويرها شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت»، إلى 3.7 مليارات درهم.

بصمة جديدة

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة «ميرال»، إن احتضان جزيرة ياس لمدينة عالم «وارنر براذرز» يعد بمثابة بصمة جديدة في سجل إنجازات الإمارة الرامية إلى المضي قدماً في تعزيز قطاع السياحة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وتوقع المبارك خلال جولة مع الإعلاميين في المدينة، أمس، أن تسهم المدينة في زيادة عدد الزوار المستهدفين لجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن عدد الزائرين وصل إلى 27 مليوناً في العام الماضي، ومن المستهدف تحقيق أرقام أكبر في نهاية 2018 بنسب نمو تصل إلى 10%.

وأضاف المبارك، إن المدينة تعد إضافة جديدة لأبوظبي بشكل عام ولجزيرة ياس بشكل خاص التي نطمح إلى أن تكون ضمن أكبر 10 وجهات بالعالم للعائلة بحلول 2022، ومن المتوقع أن تستقطب أعداد زوار كبيرة، لاسيما وأنها تستهدف العائلات إلى جانب صغار وكبار الزوار، بما يعني أنها مدينة ترفيهية متكاملة لجميع السياح مقيمين ومن الخارج.

وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي: «وارنر براذرز بلازا»، و«متروبوليس»، و«غوثام سيتي»، و«كرتون جانكشن»، و«بيدروك»، و«ديناميت غالتش»؛ 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة.

خطط من جانبه، قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، إن اختيار «وارنر برذرز» إمارة أبوظبي لإقامة أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامتها العريقة في عالم الإنتاج السينمائي المشوق، يعكس المكانة التي تتمتع بها أبوظبي في عالم الترفيه وجذب الاستثمارات السياحية العالمية، وذلك بالتوافق مع الخطط التي نعمل على تطويرها لجذب المزيد من السياح إلى الإمارة التي تمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

وبدوره، قال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، إن افتتاح عالم وارنر برذرز أبوظبي يعد دفعة قوية للقطاع السياحي في أبوظبي، فقد حققت السياحة الترفيهية والعائلية نتائج مشجعة، ووجود معلم سياحي عالمي بهذا الحجم سيعزز من مكانة الوجهة المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع وجود وجهات عالمية مرموقة في نفس المكان، وهي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد.

إرث طويل

وسيستمتع الضيوف بأجواء هوليوودية في منطقة وارنر براذرز بلازا التي تجسد كل ما يتعلق بعصر هوليوود الذهبي.

وينتقل الضيوف بعد ذلك إلى مدينة متروبوليس العصرية الحديثة، حيث ناطحات السحاب التي يتولى حمايتها من الأعداء دي سي سوبر هيروز مثل سوبرمان وغيره من أبطال جستس لييغ، بما في ذلك وندر ومان، وأكوامان، وغرين لانترن، وسايبورغ وذا فلاش.