«أبل» على بعد خطوة لتصبح قيمتها تريليون دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

شهد شهر مارس الماضى تناقل مزيد من التقارير حول سباق أبل وأمازون لتحديد أول شركة عامة فى التاريخ تبلغ قيمتها تريليون دولار، وقبل أربعة أشهر بلغت قيمة أبل 893 مليار دولار، وكانت أمازون تبعد عن هذه القيمة بنسبة 33%.

وعلى الرغم من ذلك توقع بعض المحللين أن أمازون ستصل إلى المستوى الأول بناءً على خط الاتجاه الأكثر حدة، وبعدها ارتفعت قيمة الشركتين بشكل كبير، الأمر الذي غيّر التوقعات، وجعل هناك آراء بأن أبل أقرب من أمازون.

ووصلت قيمة أبل إلى 933.7 مليار دولار، أما أمازون 894.6 مليار دولار، وهو ما يعني أن الشركتين اقتربتا من التريليون بشكل كبير، وحتى الآن لا يزال المحللون غير متأكدين من الشركة التي ستصل في البداية إلى هذا الحد، خاصة مع وجود منافس ثالث، هو غوغل التي تبلغ قيمتها الآن 835.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تعلن أبل عن أرباحها المالية للربع الثالث في 31 يوليو، وستصدر أمازون تقرير أرباحها في 26 يوليو.