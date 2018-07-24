دكتوراه فخرية لسيدة الأعمال رجاء القرق

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حصلت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، المدير التنفيذي لتكتل الشركات التجارية متعدد الاختصاصات، «مجموعة عيسى صالح القرق»، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة «كوينز» في بلفاست تقديراً لدورها في مجال إدارة الأعمال والعلاقات التجارية، لتنضم بذلك إلى اثني عشر شخصاً كانوا قد حصلوا على درجات فخرية من الجامعة هذا الصيف، من بينهم البروفيسور مارتن ميهان، الرئيس السابع والعشرون لجامعة ماساتشوستس، وباحثون معروفون عالمياً بالإضافة إلى عدد من القادة الرواد في مجال الأعمال والتجارة.

وتمنح جامعة «كوينز» الدرجات الفخرية للأفراد الذين حققوا مستوى عالياً من التميز أو قدموا خدمات كبيرة في مجال أو أكثر من مجالات الحياة العامة أو المهنية، والأفراد الذين يعملون كسفراء للجامعة ولإيرلندا الشمالية في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق سيدة أعمال بارزة في الإمارات، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لتشجيع ودعم سيدات ورائدات الأعمال. وتشغل الدكتورة القرق العديد من المناصب المرموقة في مجالات الأعمال والتجارة والصحة والتعليم العالي، من بينها منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، كما أنها عضو في مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي».

وقالت الدكتورة القرق: «يسرني تلقي هذا التكريم من جامعة كوينز، بلفاست، وأود أن أعبر عن تقديري للدور الذي تقوم به الجامعة في دعم قضية المرأة في مجال الأعمال والتجارة». وشهدت مراسم التخرج حضور أسرة الدكتورة القرق إلى جانب السيدة فايزة السيد، نائب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي.

وكانت الدكتورة القرق قد نالت الكثير من الجوائز والتكريمات المرموقة على مر السنوات، حيث صنّفت في المرتبة 28 عربياً حسب قائمة «أقوى 100 شخصية عربية لعام 2018» التي تصدرها مجلة «جلف بزنس»، كما اعتبرت الدكتورة القرق أقوى سيدة أعمال إماراتية في تصنيف «فوربس الشرق الأوسط» لعام 2017.