«سوني» تكشف عن أقوى مستشعر صور لكاميرات الهواتف الذكية

المصدر: طوكيو - وكالات

مما لا يخفى على أي متابع لعالم التقنية، أن «سوني» تضع نفسها في مقدمة الشركات المصنعة لمستشعرات الصور والضوء في الكاميرات، وبينما تظهر هناك بعض التقنيات من الشركات الأخرى، إلا أن «سوني» تستمر بإبهار الجميع بتقنيات أفضل في هذا المجال.

وقد أعلنت «سوني» عن آخر تقنياتها في المجال، حيث كشفت النقاب عن مستشعر IMX586 الذي يأتي بفعالية أكبر بكثير من المستشعر السابق، حيث إنه يأتي بفعالية 48 بكسلاً وهو أعلى رقم في العالم بالنسبة لمستشعرات الصور لكاميرات الهواتف بحسب الشركة.

ويعمل المستشعر الجديد على ظهور الصور بوضوح أكثر مقارنة مع عدد البكسلات، وخاصة في حال تصوير صورة من بعيد وتكبيرها، حيث ستظهر بدرجة تشويش أقل كثيراً من السابق.

وعلى الرغم من دقة المستشعر، إلا أنه لن يؤثر في حجمه كثيراً، حيث إن تقنية ultra-compact pixel الموجودة فيه وصلت إلى 0.8 ميكرون.