رحلة استثنائية إلى «دبي باركس»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت «دبي باركس آند ريزورتس» اتفاقية حصرية مع مؤسسة تاكسي دبي للترويج للوجهة بين زوار الإمارة القادمين عبر مباني مطار دبي 1 و2 و3. وتأتي الحملة المشتركة التي تنطلق أول أغسطس لتوفر عرضاً حصرياً محدود المدة للتمتع بزيارة اثنين من المتنزهات التي يختارونها ضمن «دبي باركس آند ريزورتس» مقابل 235 درهماً.

وستخصص مؤسسة تاكسي دبي 100 مركبة أجرة عائلية في مباني «القادمون» 1 و2 و3 بمطار دبي، حيث ستكتسي المركبات بملصقات ترويجية لـ «دبي باركس آند ريزورتس» خارج وداخل المقصورة، بما فيها النشرات الخاصة بالعرض. وسيكون السائقون بمثابة سفراء «دبي باركس آند ريزورتس»، حيث سيرحبون بالركاب وسيطلعونهم على الوجهة الترفيهية ويزودونهم بالنشرات ليتمكنوا من حجز تذاكرهم باستخدام الباركود المطبوع على النشرة من خلال شباك التذاكر عند أي من بوابات المتنزهات الترفيهية.

ويوفر العرض لركاب مركبات تاكسي دبي فرصة قضاء يوم كامل من المرح في اثنين من المتنزهات الأربعة ضمن «دبي باركس آند ريزورتس» لقاء 235 درهماً، حيث يمكنهم الاختيار بين «بوليوود باركس دبي»، المتنزه الأول من نوعه الذي يضم ألعاباً ووجهات ترفيهية من وحي أفلام بوليوود، و«موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود، الذي يضم 27 من الألعاب والمعالم الترفيهية.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، الشركة المالكة لـ «دبي باركس آند ريزورتس»: تتمتع دبي بمكانة متميزة كونها وجهة سياحية رائدة عالمياً، ويعود ذلك لاحتضانها طيفاً واسعاً من المرافق الترفيهية عالمية المستوى، إضافة إلى المعالم السياحية المتنوعة بما فيها «دبي باركس آند ريزورتس» أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. ومن شأن الشراكة مع مؤسسة تاكسي دبي أن تتيح لنا الترويج لوجهتنا بين الزوار القادمين إلى مطار دبي، أكثر المطارات إشغالاً على مستوى العالم. وتوجه بالشكر إلى تاكسي دبي لتخصيص 100 مركبة أجرة عائلية للحملة التي توفر خيارات مشوّقة لزوار دبي لإثراء تجربة إقامتهم بدبي.

وقال الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، يأتي توقيع الاتفاقية مع دبي باركس آند ريزورتس في إطار الغايات الاستراتيجية للمؤسسة، المتمثلة بتقديم تشغيل متميز وإسعاد الناس. وأضاف أن مؤسسة تاكسي دبي تصبو إلى عقد شراكات جديدة مع عديد من الجهات في القطاعات المختلفة، تحقيقاً لرؤيتها «الريادة في تقديم خدمات آمنة، موثوقة وذكية».