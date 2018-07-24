تراجع أرباح «ريان إير» للطيران

المصدر: دبلن - د ب أ

أعلنت شركة «ريان أير» الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 2ر309 ملايين يورو بما يعادل 2637ر0 يورو لكل سهم مقابل 1ر397 مليون يورو بما يعادل 3238ر0 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباحها بعد استبعاد البنود غير المتكررة تراجعت بنسبة 20% إلى 319 مليون يورو بسبب تراجع الأسعار وعدم إضافة نصف إيرادات موسم عطلات عيد الفصح إلى نتائج الربع الأول من العام، وارتفاع أسعار النفط وأجور الطيارين.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد ركاب الشركة خلال الربع الأول 7% سنوياً إلى 6ر37 مليون راكب رغم إلغاء 2500 رحلة خلال تلك الفترة، كما وصل معدل الإشغال إلى 96%.