انهيار صافي أرباح «فيليبس»

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلنت شركة «فيليبس إلكترونيكس» تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مليوني يورو مقابل 289 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل أرباح السهم الواحد إلى صفر تقريباً مقابل 0.27 يورو خلال الفترة نفسها.

وكانت أرباح الربع الثاني من العام الماضي قد تضمنت أرباح تشغيل شركة «سينيفاي» التي كانت معروفة سابقاً باسم «فيليبس لايتنج»، وشركتي المندمجتين «لوميليدز أند أوتوموتيف»، اللتين انفصلتا فيما بعد.

وبلغ صافي أرباح العمليات المستمرة للشركة الهولندية خلال الربع الثاني من العام الجاري 186 مليون يورو بما يعادل 0.30 يورو لكل سهم، مقابل 161 مليون يورو بما يعادل 0.20 يورو لكل سهم في العام الماضي. ووصلت أرباح تشغيل «فيليبس» خلال الربع الثاني من العام الجاري 298 مليون يورو.