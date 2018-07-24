1.9 مليار مستخدم نشط لمنصة «يوتيوب»

المصدر: نيويورك - وكالات

سلطت منصة يوتيوب الضوء على نموها، ووعدت بتواصل أفضل مع منشئي المحتوى حول اختباراتها وتجاربها، حيث أعلنت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية ليوتيوب عن آخر سلسلة من التحديثات المستمرة للمنصة، والتي ركزت بدورها على أهم خمس أولويات ليوتيوب في 2018، مشيرة إلى أن هناك 1.9 مليار مستخدم نشط شهريا على موقع يوتيوب.

وقالت المنصة إن إحدى طرق تحسين التواصل هي عبر قناة Creator Insider والتي تقدم تحديثات أسبوعية، وتستجيب للمخاوف، وتعطي نظرة أكثر وراء الكواليس حول إطلاق المنتجات، حيث ذكرت أن ميزة عضوية القنوات، المفتوحة حاليًا للقنوات التي لديها أكثر من 100 ألف مشترك، سيتم طرحها للمزيد من منشئي المحتوى في الأشهر المقبلة.