إنجاز جديد لسيارات «غوغل» ذاتية القيادة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

حققت شركة «وايمو» المملوكة لغوغل إنجازاً جديداً في مجال السيارات ذاتية القيادة، حيث أعلنت في تقرير حديث أن سياراتها من دون سائق التي تختبرها منذ عدة سنوات سارت لمسافة 8 ملايين ميل على الطرق العام، ما يعنى أن سيارات الشركة قطعت 25000 ميل تقريباً كل يوم، ويأتي ذلك نتيجة لاستثمار غوغل المبكر جداً في تقنية القيادة الذاتية.

وقال جون كرافسيك الرئيس التنفيذي لشركة «وايمو» خلال اجتماع عقد في نيو مكسيكو، إنه في نوفمبر الماضي كانت المسافة المقطوعة من قبل السيارات ذاتية القيادة التابعة للشركة هي 4 ملايين ميل على الطرق العامة، ما يعنى أن الشركة ضاعفت هذا الرقم في ثمانية أشهر فقط.

ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، حيث تضيف «وايمو» المزيد من السيارات الذاتية إلى أسطولها، وتمتلك الشركة حالياً أكثر من 600 سيارة «مينى كرايسلر باسيفيكا» ذاتية القيادة تعمل على الطرق العامة.