«سامسونغ» تسخر من هواتف «آيفون»

المصدر: سيئول - وكالات

بدأت سامسونغ حملة جديدة تستهدف مستخدمي هواتف آبل وتحثهم على الانتقال لهواتف غالكسي وطبعاً كما جرت العادة هذا لن يكتمل بدون السخرية من الآيفون وإبراز مزايا غالكسي.

الحملة تركز على 4 أمور موجودة في غالكسي وغير متوفرة في آيفون حيث يستعرض الفيديو الأول سرعة الإنترنت في هواتف غالكسي S9 مقارنة لآيفون.

يأتي الفيديو الثاني بعنوان dongle ويسخر من معاناة مستخدمي آيفون مع الوصلات للشحن وتوصيل السماعات فيما يركز الفيديو الثالث على الكاميرا ويركز الفيديو الرابع على الشحن السريع الذي يأتي في صندوق غالكسي بينما مستخدمي آيفون بحاجة لشراء الشاحن بشكل منفصل.