شركة صينية تقترب من تصنيع شاشات «أبل»

المصدر: بكين - وكالات

تعد شركة «بي أو إي تكنولوجي جروب» الصينية، أكبر مصنع لشاشات LCD فى العالم، إذ توفر الشاشات لأجهزة أيباد، ووفقاً لتقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الشركة تتطلع الآن إلى أن تصبح مصدراً لشاشات OLED المستخدمة بأجهزة أبل المقبلة، إذ تحاول الصين مواكبة منافسيها في كوريا واليابان في إنتاج شاشات العرض المتقدمة.

وحظيت «بي أو إي» ببداية قوية، فهي الشركة الصينية الوحيدة التي تدعم أبل بالشاشات المستخدمة بأجهزتها، وتأمل أبل أن تتمكن الشركة الصينية من تلبية حاجتها لعدة أسباب، أهمها رغبتها في تقليل اعتمادها على سامسونغ، ومخاوفها من جودة شاشات OLED التي يتم إنتاجها من قبل شركة LG.