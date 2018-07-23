«خور دبي» ضمن أعلى 7 أبراج قادمة في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلن مجلس الأبنية المرتفعة والمساكن الحضرية، أن هناك 132 برجاً شاهقة الارتفاع في العالم حالياً، يزيد علوها على 300 متر أو 984 قدماً، بني ثلاثة أرباعها العقد الماضي.

وهناك المزيد المتوقع أن يبنى في العام، منها 20 برجاً من المتوقع أن تنتهي في العام الجاري وحده. وضمن هؤلاء تتربع سبعة أبراج على عرش أعلى أبراج العالم، منها برج خور دبي.

برج خور دبي

تم تصميم برج خور دبي ليبدو على شكل زهرة مقلوبة ويجري العمل على بنائه في دبي وتطوره شركة «إعمار العقارية»، والمتوقع الانتهاء منه في العام 2020 ويتكلف مليار دولار، ويقع في مركز مشروع خور دبي العملاق. وعندما يضاء البرج تظهر شرفات متتالية على شكل حدائق بابل المعلقة وبه منصات مشاهدة تستطيع الرؤية حول 260 درجة.

المتوقع أن يصل ارتفاع البرج إلى 3045 قدماً، بينما يصل ارتفاع برج خليفة الأعلى في العالم حالياً ( 2822 قدماً أو 828 متراً) في دبي أيضاً.

برج جدة

البرج مصمم ليشبه مجموعة من أوراق الشجر تبزغ من الأرض، والمتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 3280 قدماً، وصممته شركة أدريان سميث وجوردان جيل المعمارية. ومن المقرر، أن يُصبح البرج «جوهرة» مشروع مدينة جدة الاقتصادية، الذي هو مشروع تجاري وسكني، تبلغ مساحته 57 مليون قدم مربعة، ويضم منازل وفنادق ومكاتب، بالإضافة إلى عدة مناطق جذب سياحية.

برج سنترال بارك

هذا البرج أيضاً من تصميم أدريان سمي وجوردان جيل المعمارية، والمتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 1550 قدماً (547 متراً)، ويقام في شارع ويست 57 في مانهاتن بمدينة نيويورك.

برج ميرديكا:

من المتوقع أن يصل ارتفاع هذا البرج إلى 2113 قدماً، ويقام في كوالالمبور. البرج من تصميم فيندر كاتساليديس بالتعاون مع شركة آر إس بي المعمارية، ويصل إلى 118 طابقاً.

برج سوم

يرتفع هذا البرج 109 طوابق، وينتهي العمل به عام 2020، ويقام في العاصمة الفلبينية مانيلا.

برج قويانغ بلازا

يصل ارتفاع هذا البرج إلى 1709 أقدام، وسيكون الأعلى في مدينة قويانغ الصينية، وهو المبنى الرئيس في مشروع شركة سكيدمور اوينجز اند ميريل قويتشو الثقافي على الواجهة النهرية.

سوبر تاور

برج سوبر تاور سوف يرتفع إلى ضعف ارتفاع برج مهاناخون الأعلى حالياً في تايلاند، ويبلغ ارتفاع الأخير 1030، وهو من تصميم المعماري الألماني أولي شيرين. من المتوقع أن يصل ارتفاع سوبر تاور إلى 2018 قدماً، ويتكلف 600 مليون دولار وينتهي العمل به عام 2021 في مدينة بانكوك.

برج باوينينغ شينجيانغ

يقام البرج في مدينة شينجيانغ الصينية، و هو من تصميم شركة اتكينز جلوبال البريطانية وسيرتفع إلى 114 طابقاً.