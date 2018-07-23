«سامسونغ S10+» سيكون الأخير في سلسلة S

المصدر: سيئول - وكالات

كشفت أنباء أن «سامسونغ» تخطط حالياً لجعل هاتفها غالاكسي S10 آخر نسخة من سلسلة S، وأنها من أجل تحسين مساهمة الهواتف المحمولة في صافي أرباح الشركة، قررت الشركة تعديل نماذجها الرئيسية لتحسين الربحية التي تأثرت بالتشبع في الشريحة الراقية من الهواتف الذكية بالسوق.

حيث تناقش دمج طرازي غالاكسي S Plus ونوت في منتج واحدوبذلك سيكون S10 القادم هو آخر إصدارات سلسلة S. ومن شأن خطوة الدمج أن توفر الكثير من التكاليف للشركة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات، لأنها لن تضطر بعد الآن إلى القيام بذلك لطرازين منفصلين، فيما ينبع اقتراح دمج النموذجين غالاكسي S Plus ونوت من التداخل المتزايد بين خطى المنتجين.