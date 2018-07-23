دعم جديد لحماية الخصوصية في «فاير فوكس كلار»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة «موزيلا» إضافة المزيد من خصائص حماية الخصوصية إلى متصفح الإنترنت «كلار» وهو إصدار الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي من متصفح الإنترنت «فايرفوكس».

والمعروف أن «كلار» يركز على تحقيق أقصى درجات الخصوصية إلى جانب وجود العديد من الوسائل التي تمنع ظهور الإعلانات أثناء التصفح ومنع مواقع الإنترنت من تتبع المستخدم. ومن أشهر مزايا «كلار» قدرته على المسح الفوري لكل تاريخ ومحتوى التصفح.

وقد أضاف آخر تحديث للتطبيق طبقة حماية جديدة، من خلال استخدام «هوية اللمس» أو «هوية الوجه» لإعادة تنشيط جلسة التصفح على الأجهزة التي تعمل بنظام «آي.أو.إس».وفي حالة انتقال أي مستخدم إلى موقع إنترنت مفتوح بالفعل على التطبيق، سيتأكد «فاير فوكس كلار» من أن المستخدم مصرح له بالدخول إلى الموقع من خلال هذا الجهاز.