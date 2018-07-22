عائلة فلسطينية تحتفظ بوديعة لصاحبها منذ 103 أعوام!

المصدر: البيان الالكتروني

روت وسائل إعلام تركية حكاية استثنائية، تظهر أمانة عائلة فلسطينية، لا تزال تحتفظ بوديعة تعود إلى جندي عثماني منذ 103 أعوام.

وتعود أحداث هذه القصة إلى فترة الحرب العالمية الأولىK التي شهدت انتهاء الحكم العثماني لفلسطين.

وقصّ الفلسطيني، راغب حلمي العالول، أن جنديا عثمانيا سلّم، إبّان الحرب العالمية الأولى، عمه أمانة عبارة عن مبلغ مالي، وخاطبه قائلا: "إذا تمكنا من العودة سأستعيدها"، مشيراً العالول إلى أن عائلته تحتفظ بهذه الأمانة منذ ذلك التاريخ في خزنة خاصة في مدينة نابلس، حيث تشتهر العائلة بالعمل في التجارة والعقارات.

وأوضح الرجل في هذا الصدد، قائلا: "منذ ذلك الوقت ما تزال الأمانة على حالها"، مضيفا أن القطع النقدية تبلغ 152 ليرة عثمانية، وبحسب تقديرات مؤرخين أتراك، فإن قيمة هذه النقود تعادل في الوقت الراهن، نحو 30 ألف دولار أميركي.

وكشف العالول، أنه لا يعرف اسم الجندي العثماني صاحب الأمانة ولا يعرف مصيره، لافتا إلى أن هذا الأمر يزعج العائلة كثيرا.

وشدد الرجل على أن الأمانة: "ستبقى في مكانها، وسنحافظ عليها، ولن يتم التفريط فيها إلا للحكومة التركية صاحبة الشأن، في حال رغبت بذلك وعبر إطار رسمي"، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

كما لفت إلى أن عائلته مستعدة أيضا "لتسليمها لأبناء أو أحفاد ذلك الجندي، لو كان لديهم إثبات أو دليل على أن الأمانة تعود لهم".

يذكر أن فلسطين دخلت تحت الحكم العثماني العام 1516 عقب معركة مرج دابق، التي هزم فيها العثمانيون المماليك، وانتهت تلك الحقبة العام 1917، حين خضعت للاحتلال البريطاني في أعقاب هزيمة الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى.