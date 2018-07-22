«اللولو» يفتتح أكبر فروعه في السعودية

المصدر: الرياض - البيان

اعتلت مجموعة اللولو في الإمارات الريادة في تجارة التجزئة في المنطقة من خلال افتتاح الفرع 150 للهايبرماركت في الرياض بالسعودية.

حيث تم افتتاح المتجر الذي يعد أكبر لولو هايبرماركت رسمياً من قبل رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس إبراهيم العمر وإبراهيم السويل بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة ورئيس مجلس إدارة لولو العالمية يوسف علي والمدير التنفيذي أشرف علي، الرئيس التنفيذي سيفي رباوالا.

ويقع الفرع الجديد في مول أطياف الجديد في اليرموك ويعد الفرع الأكبر في المملكة.

وقال يوسف علي: «سعداء بافتتاح فرعنا رقم 150 والمتجر الـ13 في السعودية بالعاصمة الرياض وأنني على يقين أن المتسوقين هنا سيسعدون بتجربة التجزئة الجديدة التي أطلقناها هنا، وذلك من خلال منتجاتنا ذات الجودة العالمية».