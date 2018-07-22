استطلاع «الاقتصادي»: إفصاح الشركات في أزمة «أبراج» لا يرضي المستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء غير راضين عن التزام الشركات المُدرجة بالإفصاح عن مدى انكشافهم على شركة «أبراج كابيتال» من عدمه في ظل الأزمة التي تعانيها الأخيرة بعدما طلبت التصفية المؤقتة.

وكشف الاستطلاع، الذي ينشر أسبوعياً ويتناول واحدة من القضايا المثارة على الساحة الاقتصادية المحلية، أن 67% من رواد المواقع الإلكتروني يرون أن التزام الشركات بالإفصاح كان غير جيد، بينما قال 33% إنه جيد، فيما كشف الاستطلاع على «تويتر» أن 17% قالوا إنه جيد، و83% قالوا غير جيد، بينما كشف الاستطلاع على صفحة «فيسبوك» أن 48% قالوا إنه جيد، و52% قالوا غير جيد.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفع إجمالي عدد الشركات غير المنكشفة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، إلى 114 شركة حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقر عدد الشركات التي أعلنت عن انكشافات مباشرة وغير مباشرة، عند 12 شركة، بإجمالي 2.4 مليار درهم.

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن معظم الشركات أعلنت عن انكشافها على «أبراج» من عدمه، ولم يتبق سوى عدد قليل، ما سيسهم في عودة الثقة للمستثمرين تدريجياً مع عودة الانتعاش إلى الأسواق المالية، موضحاً أن تقييم الأزمة بالشكل المنطقي والفعلي من طرف المستثمرين يعد أمراً إيجابياً، ويخفف من أي تأثيرات سلبية.

ويصل عدد شركات سوق دبي التي أفصحت عن موقفها 61 شركة من إجمالي 68 شركة محلية وذات إدراج مزدوج، ليتبقى بذلك 7 شركات لم تفصح حتى الآن، وهي «المجموعة العربية للتأمين - أريج»، و«الوطنية الدولية القابضة»، و«الاستشارات المالية الدولية- إيفا»، و«أجيليتي للمخازن العمومية»، و«اكتتاب القابضة».

و«الإثمار القابضة» و«مصرف السلام السودان»، فيما سجلت نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة 100%.

وبلغت قائمة الشركات المنكشفة في دبي 7 شركات، بقيمة تجاوزت ملياري درهم، وهي شركات «العربية للطيران»، و«عمان للتأمين»، و«شعاع كابيتال»، وبنوك «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي التجاري»، و«عجمان»، و«المشرق».

وكانت شركات سوق أبوظبي بالكامل أفصحت عن موقفها، وعددها 65 شركة، منها 60 شركة غير منكشفة، و5 شركات أعلنت حتى الآن وجود انكشافات أو استثمارات أو قروض بنحو 179.6 مليون درهم.