«أتلانتس النخلة» يجذب الزائرين من الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع «أتلانتس النخلة»، عن تحقيق زيادة كبيرة في عدد ضيوفه القادمين من الصين عاما تلو العام، كاشفاً عن زيادة في أرقام الليالي التي قضاها السياح الصينيون منذ بداية 2018 التي بلغت 24000 ليلة.

وأشارت إحصاءات منتجع أتلانتس النخلة إلى أن السياح القادمين من الصين احتلوا المركز الثاني من نسبة ضيوف المنتجع خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في ظل حفاظ المنتجع على شعبيته كوجهة أساسية للسياح الصينيين وخصوصاً خلال فترة رأس السنة الصينية.

ووفقاً لتقرير «كوليير إنترناشيونال» فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة السياح الصينيين القادمين إلى الإمارات بنسبة 20% بحلول 2021، كما يتوقع أن يستقبل أتلانتس النخلة أعداداً غير مسبوقة من الضيوف القادمين من الصين.

وقال تيموثي كيللي المدير العام ونائب رئيس أول للعمليات في منتجع أتلانتس النخلة: «يشهد المنتجع ارتفاعاً في عدد السياح الصينيين الذين يختارون منتجع أتلانتس النخلة مكاناً لإقامتهم في دبي عاماً بعد آخر.

فخلال شهر فبراير الماضي وبالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الصينية استقبل المنتجع زيادة بنسبة 18% في عدد ضيوفه القادمين من الصين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما استضاف منتجع أتلانتس النخلة العشاء الخاص بمناسبة رأس السنة الصينية بحضور 1300 ضيف».