شرطة لوكسمبورغ تلاحق الجريمة بسيارات تسلا

المصدر: لوكسمبورغ - رويترز

ضمت شرطة لوكسمبورغ سيارتي تسلا تعملان بالكهرباء إلى أسطولها أملاً في الاستفادة من سرعتها الفائقة في الإمساك بالمزيد من المجرمين ومخالفي قواعد السرعة مع الحد في الوقت نفسه من انبعاثات الكربون في البلد الصغير.

وقال وزير النقل فرنسوا باوش إن شراء السيارتين وهما من طراز تسلا إس يأتي في إطار مشروع تجريبي يهدف لإحلال السيارات الكهربائية والهجينة محل السيارات التقليدية في شوارع لوكسمبورغ بنسبة تصل إلى 10% تقريباً.

ويمكن لسيارات تسلا زيادة سرعتها من الصفر إلى 97 كيلومتراً في الساعة خلال ثوانٍ. وأحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسيارات الكهربائية هي الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها من حين لآخر. لكن الشرطة قالت إن هذا الأمر لن يكون مشكلة في لوكسمبورغ الصغيرة.