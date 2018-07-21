«سوني» تطلق نسخة من «PS4 Pro» بشعار «الرجل العنكبوت»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة سوني عن نسخة خاصة ومحدودة لجهازها PS4 Pro مصممة خصيصاً للاحتفاء بلعبة سبايدرمان عند إطلاقها في 7 سبتمبر القادم.

حيث ستكون النسخة الحمراء الجديدة بشعار «الرجل العنكبوت» متاحة ضمن حزمة تشمل لعبة الشخصية.

وتشتهر سوني بإطلاقها نسخاً خاصة من أجهزة بلايستيشن رفقة أحداث معينة، وهو أيضاً ما يساعدها على تعزيز مبيعاتها بسبب تصميم الأجهزة والألوان الجديدة.

وتتميز هذه النسخة باللون الأحمر مع شعار سوني وشعار العنكبوت باللون الأبيض، أما بخصوص ذراع التحكم فهي تأتي بلون أحمر مع أزرار بيضاء، لكنها تحتوي على زر اليد الرئيسي وزر التشغيل الذي يحمل شعار سوني باللون الأسود.

الحزمة الخاصة بالجهاز ستشمل بطاقة هدية لتحميل المحتوى الخاص باللعبة الموجودة بالحزمة، وستأتي بسعر 399 دولاراً.