«أبل» تطلق 3 هواتف في الخريف المقبل

المصدر: دبي- سيد صالح

تستعد شركة «أبل» لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة من هواتفها الذكية الشهيرة «آيفون» في سبتمبر المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس.

وستظهر الهواتف الثلاثة الجديدة في تصميم مماثل لهاتف «آيفون 10» «iPhone X»، الذي كانت «آبل» قد أطلقته العام الماضي، وخاصة في شكل الجزء العلوي من واجهة الهاتف.

وستأتي الهواتف الثلاثة في ثلاثة أحجام مختلفة، هي على التوالي: 5.8 بوصة (وسيكون هو الموديل الأساسي، وسُيُزَود بشاشة «إل سي دي»، بدلاً من تقنية «أو إل إي دي»، التي تميز هاتف «آيفون 10») وحجم 6.1 بوصات؛ وكذلك 6.5 بوصات. وستحمل الهواتف الثلاثة العلامة التجارية «آي فون 9».

وتوقعت «ميرور» أن يكون الإصدار بعد القادم من «أبل» هو «إكس 11»، الذي ذكرت أنه سيكون بمثابة التدرج الطبيعي للهاتف «iPhone X».