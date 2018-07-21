المصدر: الرباط - رويترز

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 2.5% على أساس سنوي في يونيو من 2.6% في مايو.

وقالت المفوضية في بيان إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 3.1% مقارنة بـ 3.4% في مايو، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 2% من 1.9% في مايو. ‭‬ولم تسجل تكاليف الاتصالات تغيراً يذكر، بينما بلغ تضخم أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.4% مقارنة بـ 6.5% في مايو، وفقاً لما أظهرته البيانات.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يونيو مقارنة بـ 0.5% في مايو، حيث زاد تضخم أسعار الغذاء 0.3% وأسعار الوقود 1%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب إلى 1.7% في 2018 و1.3% في 2019 مقارنة بـ 0.8% في 2017.