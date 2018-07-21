نسخة أقوى من زجاج حماية الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «كورنينغ» المُصنعة لزجاج الحماية «غوريللا» Gorilla Glass المستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وغيرها من الأجهزة الذكية عن أحدث نسخة من الزجاج Gorilla Glass 6 التي تأتي بخصائص مقاومة أكبر من السابق.

وبحسب ما نشرت الشركة، فإن مهندسيها استطاعوا تطوير زجاج مختلف بتقنيات أفضل لزيادة كفاءة المقاومة ضد الكسر وحماية الأجهزة، حيث إنهم استطاعوا تطوير خصائص الزجاج المستخدم للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل.

وأفادت الشركة بأن الزجاج يستطيع الصمود عند السقوط لنحو 15 مرة من مسافة متر قبل أن ينكسر، وذلك ضعف عدد مرات السقوط التي تتحملها النسخة السابقة. وبحسب الشركة، فإن متوسط سقوط الهواتف من المستخدمين خلال العام هو 7 مرات وأكثر من 50% منها تأتي من مسافة أقل من متر.