«ماريوت» نحو التوقف عن استخدام القش البلاستيكي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماريوت الدولية، الشركة الفندقية الرائدة على مستوى العالم، أمس، استعدادها لتبني خطة التوقف عن استخدام القش البلاستيكي المخصص للاستعمال لمرة واحدة إضافة إلى عيدان التحريك البلاستيكي في أكثر من 6.500 وجهة سياحية تعمل تحت شعار علاماتها التجارية البالغ عددها 30 علامة في أنحاء العالم.

موضحةً أنها تعتزم التوقف عن استخدام القش البلاستيكي في كافة فروعها بحلول يوليو 2019. فمع مرور عام واحد على بدء التطبيق، تكون العلامة قد حدّت من استعمال مليار قشة بلاستيكية سنوياً إضافة إلى ما يقارب ربع مليار عود تحريك بلاستيكي.

إذ إن قشة بلاستيكية واحدة -قد لا تتجاوز مدة استخدامها 15 دقيقة- ستبقى عبئاً دائماً على البيئة لعدم تحللها بشكل كامل على الإطلاق.وقال آرني سورنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت:

«نشعر بالفخر لكوننا من بين الشركات الكبرى الأولى في أميركا التي تعلن عن تخليها عن استخدام القش البلاستيكي في كافة منشآتنا السياحية المنتشرة حول العالم، إذ يعتبر الاستغناء عن استخدام القش البلاستيكي من أبسط الطرق التي تتيح لضيوفنا المساهمة في الحد من التلوث البلاستيكي أثناء إقامتهم في منشآتنا، لا سيّما أن هذا التلوث بدأ يثير قلقاً متزايداً لديهم، ويشكل وعياً يتجلى بتصرفاتهم إزاءه حتى في منازلهم. لذا، نحن حريصون على التصرف بمسؤولية عالية تجاه هذه القضية».