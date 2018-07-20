«ريزفاني تانك» الجديدة سيارة «مجنونة»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

يسعى «فيريس ريفانزي»، مؤسس «ريفانزي أوتوموتيف ديزاين» الأميركية المتخصصة في تصميم وتصنيع محركات السيارات إلى تطوير سيارات مجنونة تشبه الوحش بهدف إتاحة الفرصة للراغبين في تجربة الشعور بقيادة المقاتلة إف 4 على الأرض.

ومن هذا المنطلق قدمت الشركة سيارة جديدة باسم «تانك» لتتيح للمدنيين خوض تجربة قيادة سيارة ذات قدرات عسكرية. والآن قطعت الشركة خطوة إضافية من خلال توفير تجربة قيادة المركبات المصفحة المضادة للألغام من خلال «ريزفاني تانك-النسخة العسكرية». وكانت الشركة قد قدمت السيارة «ريزفاني تانك» عام 2017، التي تتضمن مجموعة من الإضافات تجعل من السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في» مركبة عسكرية تماماً. ومن الإضافات الموجودة في السيارة «تانك» أجهزة رؤية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وإطارات مسطحة.