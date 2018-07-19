شركات محلية تنضم إلى «أفينيو البوابة» بمشاريع مبتكرة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن أسماء الفائزين في مسابقة «أفينيو البوابة» للمواهب المحلية. واستقطبت المسابقة أكثر من 155 طلب مشاركة من مصممين متميزين ومبتكرين ورواد وصائدي الفرص، ممن قدموا مفاهيم مبتكرة وفريدة، ضمن أربع فئات بقطاع التجزئة شملت الأزياء والمنتجات العصرية والأدوات المنزلية والمجوهرات.

وبعد عملية تقييم شاملة امتدت على مدار عدة أسابيع، تم تحديد قائمة مبدئية بالمرشحين النهائيين من 37 مرشحاً، وبعدما تم الاطلاع على مفاهيمهم ومشاريعهم المبتكرة جرى اختيار الفائزين الـ 13 بناء على أصالة أعمالهم ونضجها وإمكانية تطورها، إلى جانب توافقها مع مزيج مفاهيم التجزئة في «أفينيو البوابة». وسيتم منح العلامات التجارية المختارة مواقع مميّزة ضمن مشروع «أفينيو البوابة» لعرض مفاهيمهم المبتكرة في قطاع التجزئة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نواصل جهودنا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال انطلاقاً من أهميتها كأولوية رئيسية لدى مركز دبي المالي العالمي، ويؤكد ذلك إيماننا بإمكانات المواهب المحلية ويتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 وطموحاتها. وانطلاقا من هذا الالتزام، قمنا بتوظيف هذه المنافسة كمنصّة لتشجيع وتعزيز مشاركة ألمع العقول في الإمارات في صياغة المشهد الفريد لـ«أفينيو البوابة» الذي يجمع بين خيارات التجزئة وأنماط الحياة العصرية.

وأضاف: نفتخر بالاستجابة القوية التي حظيت بها المسابقة، ونتطلع لتجسيد المفاهيم المبتكرة في «أفينيو البوابة» وبالتالي إثراء تجربة التسوق ونمط الحياة العصرية في مجتمع المركز بأكمله. وتعكس جودة المفاهيم الإبداعية التي قدمها الفائزون مدى تميز وثراء المواهب المحلية، وما يمكن أن تقدمه من مفاهيم جديدة، والتي من شأنها أن تعزز من جاذبية «أفينيو البوابة».

وعند افتتاحه، سيشكل مشروع «أفينيو البوابة» الذي يمتدّ على مساحة إجمالية قدرها 660 ألف قدم مربعة بطول 880 متراً في قلب المركز - حلقة وصل تربط بين جميع المباني الموجودة في المركز عبر مستوى البوديوم، بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك. وسيسهم المشروع في إضافة بُعد آخر إلى المركز ليجعل منه وجهة فريدة من نوعها للتسوق والترفيه والثقافة والفنون وتلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية، حيث سيحتضن أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيه حصرية.

يشار إلى أن الشركات الفائزة بالمسابقة هي: «ثري فيفتي ناين»، «ثارب ليذر»، «ديشداشد»، «آرشيز»، «سيزار أوفيشال»، «هيلينا باجاج لارسن»، «إيتاليان شو فاكتوري»، «إكس-ليبيلد»، "إيمان هوم"، "سام للمجوهرات".