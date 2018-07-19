نصائح مهمة للوصول إلى تقاعد آمن

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

يبدو التقاعد بالنسبة لكثير من الناس الذين بدأوا حياتهم المهنية للتو، أبعد ما يكون عن التخطيط المبكر. وينصح تقرير نشره موقع «سي إن بي سي» المرء بالشروع في وضع تصور لمسار مالي صحيح بصورة مبكرة عن طريق الادخار وخفض الديون غير الضرورية، في حال رغبته بالتقاعد في الستين من عمره.

ويقول المؤلف والمستثمر «كيفن أوليري»، رجل الأعمال والشخصية التلفزيونية الكندي في أحد برامجه: «الناس اليوم لا يقضون وقتاً كافياً في التفكير في المستقبل، وما يجب عليهم توفيره عندما يتقدم بهم العمر. فمن الصعوبة بمكان كسب المال في سن متأخرة، بعكس ما هو الحال عندما يكون المرء شاباً». وللتخطيط لتقاعد آمن وسداد الديون، يقدم أوليري وغيره من الخبراء النصائح التالية:

1- ادخر واستثمر للمستقبل: فضبط إنفاقك يمكن أن يساعدك على تفادي ديون بطاقات الائتمان التي تتقاضى رسوماً عالية. وباستخدام الأموال التي وفرتها في الاستثمار في وقت مبكر، يمكنك الاستفادة من ميزتها التراكمية ورؤية أموالك تنمو دون أن تدري.

2- فكر ملياً في الرهن العقاري: فليست كل الديون سواء. والرهن العقاري، على سبيل المثال، يمكن أن يكتسب قيمة مضافة مع مرور الزمن مثل المنزل، لكن أوليري يستطرد: «إذا قررت الحصول على قرض عقاري لامتلاك منزلك، يجب عليك سداده في أسرع وقت ممكن».

3- ضع استراتيجية شهرية لسداد الديون: أولاً، دوّن جميع ديونك من الأصغر إلى الأكبر. ثم ركز على أصغر الديون، وقم بتوجيه أكبر قدر ممكن من النقود لسداد ذلك الدين (مع دفع الحد الأدنى للرصيد المتبقي على الديون الأخرى).