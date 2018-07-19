طيران الإمارات تنقل 5 ملايين مسافر بين دبي وبيروت في 27 عاماً

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وصل عدد الركاب الذين نقلتهم «طيران الإمارات» على خط بيروت منذ انطلاق خدمتها بين دبي والعاصمة اللبنانية، إلى 5 ملايين راكب. واحتفلت الناقلة بهذه المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث قامت بترقية درجة السفر لعدد من ركابها المسافرين إلى دبي.

وقالت تماضر قوتلي، مديرة طيران الإمارات في لبنان: «يعكس استمرار وتطور خدماتنا إلى لبنان على مدى 27 عاماً التزامنا تجاه هذه الدولة. ويسرنا أن نوفر للبنانيين خيارات سفر على 21 رحلة أسبوعية من وإلى بيروت، وأن نسهّل تواصلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، كما نتطلع إلى مواصلة نمو عملياتنا وتعزيزها في المستقبل».

وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت خدمة لبنان في العام 1991، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً. وتواصل تطور الخدمة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، حيث تشغل الآن 3 رحلات يومياً بطائرات البوينج 777، متيحة إمكانية وصول المسافرين إلى وجهات في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، عبر مقرها الرئيس في دبي.

وتربط «طيران الإمارات» المواطنين اللبنانيين والمقيمين بنحو 160 وجهة عالمية عبر دبي، وتعد وجهات في مثل أستراليا والشرق الأقصى وجنوب آسيا والمحيط الهندي وأفريقيا الأكثر شعبية. ومنذ العام 2015، نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 54 ألف طن من الشحنات من وإلى لبنان، ما ساهم في دعم الشركات والمصدرين. وتشمل أبرز الصادرات إلى الإمارات وغيرها من الدول ضمن شبكة الناقلة، الفواكه والخضار الطازجة والمجمدة.

من جانب آخر، نالت طيران الإمارات للسنة الرابعة عشرة على التوالي جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية 2017. كما نالت كذلك جائزة أفضل موظفي خدمات في الشرق الأوسط.

وتعد جوائز سكاي تراكس معيارا عالميا يحتفي بتميز الناقلات الجوية. وقد تم منح جوائز هذا العام بناء على تصويت أكثر من 20 مليون مسافر عبر 100 دولة. وشمل المسح 355 ناقلة خلال الفترة بين أغسطس 2017 ومايو 2018.

وأعرب باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة المسافرين عن سعادته بمواصلة نيل جائزة سكاي تراكس عاماً بعد عام. وقال: "نعمل جاهدين دوماً للمحافظة على ميزاتنا في الابتكار ومواصلة توفير محتوى يلائم ركابنا متعددى الجنسيات والخلفيات الثقافية. وتعد حقيقة منح هذه الجوائز بناءً على آراء الركاب بمثابة تقدير رائع للعمل الدؤوب الذي نبذله".