مزايدات حية بين العملاء لترقية درجة سفرهم عبر «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت «الاتحاد للطيران» برنامج ترقية درجة السفر لتصبح المزايدات فيه حية في الوقت الفعلي ومباشرة، ما يسهّل على العملاء ترقية مقاعدهم لدرجة أعلى.

وسيكون بإمكان العملاء الدخول في نظام للمزايدة لتصلهم إشعارات في الوقت الفعلي فيما يخص مزايداتهم، متيحة لشخصين أو أكثر المزايدة فيما بينهم بشكل مباشر. كما سيتم إرسال تحديثات عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة في حال تمت المزايدة على السعر الذي قدموه.

وقال جمال العوضي، رئيس شؤون تجارب الضيوف للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «تتيح تلك المزايدة الحية والمباشرة، والتي تعد الأولى على مستوى المنطقة، للضيوف فرصة اختيار مقعد في الدرجات الممتازة بالسعر الذي يرغبون بدفعه عبر تمكينهم من إدارة تجربتهم بالكامل».

وأضاف: «من شأن تلك الخاصية التفاعلية الجديدة إضفاء لمسة من المرح على تجربة السفر قبل بدء الرحلة، حيث تتيح للمسافرين التنافس فيما بينهم للفوز بالمقعد المفضل. كما أن موقعنا، سريع الاستجابة، المتوافر عبر الهواتف النقالة سيجعل من تلك التجربة أكثر سهولة أثناء التنقل».

وسيتلقى العملاء بريداً إلكترونياً يدعوهم للمشاركة في المزاد لترقية مقعدهم للدرجة التالية قبل سبعة أيام من موعد الرحلة، أو بإمكانهم زيارة الموقع الإلكتروني للانضمام إلى المزاد بشكل مباشر. ويستمر المزاد 24 ساعة إلى ما قبل موعد مغادرة الرحلة بست ساعات. فور انتهاء المزاد سيتم إخطار الفائز فورياً.

ومن الأهمية بمكان قيام الضيوف المشاركين في المزاد بإتمام إجراءات سفرهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، فيما يواصل النظام المحسّن إدارة عملية الترقية.