اتفاقية بين «أودي» و«هواوي» في السيارات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

عززت «هواوي» شراكتها الاستراتيجية مع «أودي» في تطوير حلول السيارات الذكية المتصلة عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي. تندرج الاتفاقية في إطار الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة التي نجحت في تطويرها «هواوي»، وفي مقدمتها تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

وقالت فيني سونه، رئيس قسم شبكات «LTE» في هواوي: «ندخل حقبة جديدة من مسيرة تطوير السيارات الذكية التي ستشهد ظهور اندماج جديد بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعات السيارات". من جانبه، قال سعد ميتز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «اودي» في الصين،: «نعمل على تكثيف أبحاثنا المشتركة مع شركة هواوي في مجال المركبات الذكية المتصلة».