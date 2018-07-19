عمل 4 أيام أسبوعياً يرفع الإنتاجية

المصدر: ولنجتون - د ب أ

تعتزم إحدى الشركات الائتمانية النيوزيلندية العمل أربعة أيام في الأسبوع بشكل دائم، بعد أن أثبتت تجربة استمرت ثمانية أسابيع في وقت سابق من هذا العام نجاحها. وقال أندرو بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة «بربيشوال جارديان» لبرنامج «إيه إم شو»: «لقد ارتفعت الإنتاجية بشكل هامشي وانخفضت مستويات التوتر».

وبدأت الشركة في مارس التجربة التي تسمح لجميع الموظفين البالغ عددهم 240 بالاحتفاظ بأجر كامل، بينما يعملون أربعة أيام فقط في الأسبوع. ورافق فريق من الباحثين من جامعة أوكلاند هذه التجربة لمراقبة تأثيرها في القوى العاملة.