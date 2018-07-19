مبيعات قياسية لشركة «أمازون»

المصدر: سياتل - د ب أ

أعلنت «أمازون» عن تحقيق مبيعات قياسية في مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم «يوم العضوية الممتازة» أو (برايم داي) الذي يمنح مستخدمي منصة «أمازون» من أصحاب «العضوية الممتازة» مزايا وتخفيضات. وذكرت أن حجم مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر «منصة أمازون» تجاوز المليار دولار خلال اليوم.

وأشارت إلى أن مبيعات «برايم داي» في الولايات المتحدة كانت الأكبر على الإطلاق مقارنة بأي عام مضى، موضحة أن معدل نمو المبيعات خلال أول عشر ساعات من اليوم كان أعلى من معدل نموها خلال أول 10 ساعات من ذلك اليوم في العام الماضي.

وقال «كيلي فيديو» من شركة «وان سافي لايف»، إن «برايم داي مازال في البداية بالنسبة لنا، لكن مبيعاتنا كانت 10 أمثال متوسط مبيعاتنا اليومية».