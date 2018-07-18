نمو مبيعات السيارات في أوروبا

المصدر: روما - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية نشرت، أمس، ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين زاد إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.9% سنوياً.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية، أن المبيعات بلغت خلال الشهر الماضي 57ر1 مليون سيارة في حين بلغت المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ككل 45ر8 ملايين سيارة.

وزادت المبيعات خلال الشهر الماضي في فرنسا بنسبة 9.2% سنوياً، وفي إسبانيا بنسبة 8% وفي ألمانيا 4.2%، في حين تراجعت في بريطانيا بنسبة 3.5% وفي إيطاليا بنسبة 7.3%.

وسجلت إسبانيا أعلى معدل لنمو المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي ككل قدره 10.1% تلتها فرنسا بمعدل 4.7% ثم ألمانيا 2.9%.