جيف بيزوس أغنى شخص في العالم حالياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أصبح جيف بيزوس، مؤسس «أمازون» أغنى شخص في التاريخ المعاصر، بعد تجاوز صافي ثروته الرقم القياسي الذي سجله من قبل بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، بعد حساب معدلات التضخم.

وقالت صحيفة «يو إس إيه توداي»، إن بيزوس هو بالفعل أغنى شخص في العالم، وقد تجاوزت ثروته حاجز 150 مليار دولار لأول مرة، الاثنين، وهو أعلى بنحو 55 مليار دولار من 95.5 مليار دولار قيمة ثروة غيتس في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنه في 1999، تجاوز إجمالي ثروة غيتس 100 مليار دولار، وهو ما يساوى الآن 149 مليار دولار بحساب معدلات التضخم. وهو ما يجعل بيزوس الآن أغنى من أي شخص آخر على الأقل منذ عام 1982، عندما نشرت مجلة «فوربس» أول تصنيف للأثرياء. ووصل بيزوس إلى حاجز 150 مليار دولار في نفس اليوم الذي أطلقت فيه أمازون موسم التخفيضات السنوية العالمية.