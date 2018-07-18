تزايد عدد الزوار الخليجيين إلى مدينة فيسبادن

المصدر: دبي - البيان

حققت مدينة فيسبادن الألمانية نمواً ملحوظاً في عدد الزوار الخليجيين، بحسب أرقام حديثة. وكشفت بيانات «المكتب الوطني الألماني للسياحة» أن هذه المدينة، التي تبعد ثلاثين دقيقة عن مطار فرانكفورت، قد سجلت أكثر من 10000 ليلة فندقية من السوق الخليجي، في الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الحالي، بنمو مقداره 17.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تضافر عوامل متعددة تعيد اكتشاف هذه المدينة الغنية بالتاريخ والموارد الطبيعية والفنادق الفاخرة والتسهيلات السياحية.

وتشكل العلاجات المائية المعدنية عنصر الجذب الأقوى في هذه المدينة التي يعود تاريخ حمامتها وينابيعها الاستشفائية إلى العصور الرومانية.