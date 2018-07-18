مصر تطلق مبادرة للسياحة العلاجية

المصدر: القاهرة - د ب أ

انطلقت في مصر مبادرة للسياحة العلاجية تستهدف أفريقيا والدول العربية. وقال الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي للنشاط الطبي لمجموعة شركات العربي، إنه في إطار السعي إلى الاستثمار في السياحة الصحية والعلاجية وجعل مصر وجهة لراغبي العلاج والسياحة معاً، أعلنت مجموعة العربي عن مبادرة تجعل من مستشفى العربي «قاطرة لهذا المشروع القومي».

وأضاف أن المستشفى يضم كوادر طبية وأحدث أجهزة علمية تضاهي نظراءها في العالم مع منافسة في الأسعار أقل بنسب تصل في بعض أنواع العلاج إلى 70%. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف في البداية الأسواق الأفريقية ودول الخليج، في إطار سعي مصر إلى تعزيز الروابط بين الشعوب الأفريقية والعربية، لافتاً إلى أن الأمر يتم بتنسيق كامل مع وزارة الصحة المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعاطي المناعي مدير إدارة السياحة الصحية بمجموعة العربي، أن المبادرة تشمل في بدايتها تخصصات جراحات القلب والأورام والعظام.