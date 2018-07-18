«الاتحاد للطيران» تتواصل مع العملاء عبر «واتساب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران» خدمة جديدة على تطبيق «واتساب» تسمح للعملاء بالتواصل مباشرة مع الشركة. وتتوفّر الخدمة الجديدة، في إطار الاستراتيجية الرقمية للاتحاد للطيران، للضيوف المسافرين على الدرجات الممتازة خلال تواجدهم في مطار أبوظبي الدولي، ليتمكنوا من التحدث مع موظفي الشركة عن رحلاتهم بطريقة سريعة وفعّالة.

إضافة إلى التواصل مع موظفي خدمة العملاء، سيتم تطوير خدمة الواتساب في المستقبل لتسمح للضيوف بتلقي رسائل هاتفية مهمة مثل التذكير بموعد الرحلة عبر اختيار خدمة الواتساب على صفحة تأكيد الحجز على الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية «ستسمح خدمة الواتساب الجديدة لضيوف الاتحاد للطيران المسافرين على الدرجات الممتازة بالتواصل المباشر مع الشركة باستخدام أحدث التقنيات». وأضاف: «يتعبر تطبيق الواتساب الوسيلة الأفضل للتواصل مع الشركة».