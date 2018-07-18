سكاي تراكس: «طيران الإمارات» الأولى عالمياً في الترفيه الجوي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حصدت شركة «طيران الإمارات» كعادتها عدداً كبيراً من جوائز «سكاي تراكس» العالمية لتصنيف شركات الطيران والمطارات العالمية التي أعلنت في لندن أمس.

واحتلت «طيران الإمارات» المركز الأول عالميا في فئة الترفيه الجوي، والأول إقليمياً من حيث جودة الطاقم، وثاني أفضل شركة طيران إقليمياً، ورابع أفضل شركة في العالم، حسب قائمة «سكاي تراكس» العالمية للعام الجاري. وتحصل «طيران الإمارات» العام الجاري على أفضل ترفيه جوي في العالم للعام الرابع عشر على التوالي.

كما احتلت «طيران الاتحاد»، التي تطير إلى أكثر من 100 مقصد عالمي، المركز الخامس عشر عالمياً، والمركز الأول إقليمياً في فئة الدرجة الأولى، وثالث أفضل شركة طيران إقليمياً.

وقالت «سكاي تراكس» إن «طيران الإمارات» تطورت على مدى 30 عاماً مضت إلى شركة رائدة في الرحلات العالمية الطويلة، انطلاقاً من مركزها في مطار دبي الدولي، الذي أصبح أكثر مطارات العالم إشغالاً. كما تفخر «طيران الإمارات» بأسطول ضخم من الطائرات يتكون من طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة، وطائرات بوينغ 777 عريضة البدن.

كما أن نظام طيران الإمارات الترفيهي الجوي الأحدث عالمياً يشمل العديد من خيارات القنوات المرئية والمسموعة، بل يسمح بعروض تلفزيونية حية ونقل الأحداث الرياضية على الهواء وحسب الطلب.