«الكويتية» تؤكد شراء 25 طائرة طراز A320neo

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «غولدن فالكون لخدمات الطيران»، المزود الحصري لطائرات الخطوط الوطنية الكويتية، طلبية 25 طائرة من طراز A320neo، وتأتي هذه الطلبية بعد توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر من العام الماضي ضمن فعاليات معرض دبي للطيران.

تم توقيع الطلبية المؤكدة خلال معرض فارنبره الدولي للطيران في المملكة المتحدة من قبل راكان التويجري، الرئيس التنفيذي لـ«غولدن فالكون لخدمات الطيران»، وايرك شولتز، الرئيس التنفيذي للمبيعات في إيرباص للطائرات التجارية.

وتدير الخطوط الجوية الكويتية حالياً أسطولاً من أربع طائرات من عائلة A320 تسيرها لعدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا من مقر عملياتها في الكويت. وسيساهم أسطول طائرات A320neo في دعم الرؤية الاستراتيجية للشركة لتصبح شركة الطيران الأسرع نمواً في الدولة. وتمتاز عائلة طائرات A320neo بمقصوراتها الأعرض ضمن الطائرات الأحادية الممر، بالإضافة لفاعليتها التشغيلية المستمدة من أحدث التقنيات.