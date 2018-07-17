«سي إن بي سي» تفتتح استوديو في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية عن توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح استوديو جديد في مقر ناسداك دبي في أكتوبرالمقبل.

وسوف تتخذ الشبكة الجديدة منصة «الماركت سايت» مقراً لها، في مكاتب ناسداك دبي المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتعزيز حضورها في مجال تحرير الأخبار في جميع أنحاء المنطقة.

وستجري «سي إن بي سي» الكثير من الحوارات والمقابلات مع قادة الأعمال والحكومات لتساعد على صياغة المستقبل الإقتصادي للمنطقة، وذلك من الموقع المتميز الذي تحتله منصة «الماركت سايت» في قلب مركز دبي المالي العالمي. يذكر أن منصة «الماركت سايت» ستستضيف مجموعةً متنوعة من رواد الفكر في المجال المالي والعديد من الأنشطة المتعلقة بذلك.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «تمثل استضافة (سي إن بي سي) في استوديو الماركت سايت خطوة مهمة في تحقيق أهداف ناسداك دبي لتعزيز المعرفة والحوارعن أسواق المال والأعمال بين المشاركين في السوق والمستثمرين على نطاق الشرق الأوسط.

فتشكل المعلومات الدقيقة والرؤية التحليلية أهميةً بالغةً لنجاح الاستثمارات واتخاذ قرارات سليمة بشأن الشركات التي تربط المنطقة بمناطق العالم الأخرى».

من جانبه، قال كي سي سوليفان، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة «سي إن بي سي»: «ناسداك دبي تقع في قلب مركز الأعمال في دبي، ولذلك فإن منصة الماركت سايت هي الموقع المثالي لزيادة نطاق تركيزنا على نقل أخبار الأعمال الإقليمية لجمهورنا العالمي. وسريعاً ما سيصبح هذا الاستوديو جزءاً لا يتجزأ من برامجنا اليومية لأخبار الأعمال على مستوى العالم».

وتبث «سي إن بي سي» حالياً برنامجها الصباحي «كابيتال كونكشن»، والذي تقدمه هادلي جامبل مراسلتها، من مقرها الرئيسي في استوديوهات سوق أبوظبي العالمي.

وسيعمل استوديو الشبكة الجديد في دبي بالتنسيق مع برامجها التي تبث في كل من أبوظبي وسنغافورة ولندن بهدف توسيع نطاق بصمتها الإقليمية وتعميق تقاريرها عن أخبار الأعمال الإقليمية النشطة في الشرق الأوسط. ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 2000 شركة مسجلة نشطة يعمل بها في المجموع ما يزيد عن 22000 محترف. وتستضيف دبي العديد من الشركات العالمية الرائدة في الشرق الأوسط.