انطلقت من دبي إلى قائمة فوربس لأغنى 100 امرأة

احتلت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال الأميركية هدى قطان، والتي انطلقت إلى الشهرة من دبي، المركز الــ 37 على قائمة مجلة فوربس لأغنى 100 امرأة عصامية في الولايات المتحدة لعام 2018.

ولدت هدى قطان في الولايات المتحدة من أصول عراقية، وانتقلت إلى دبي في 2008 للعمل والاستقرار فيها وبدأت حياتها العملية في دبي بوظيفة مالية في إحدى الشركات الكبرى، لكنها سرعان ما تركتها، وأطلقت في 2010 مدونة عن التجميل ومستحضراته عبر موقع «إنستغرام» الشبكي.

وفي 2013، أطلقت هدى قطان بالمشاركة مع زوجها وشقيقتيها شركة «هدى بيوتي»، والتي تبيع اليوم أكثر من 140 منتجاً من مستحضرات التجميل، وتحقق مبيعات لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار سنوياً. وتبلغ قيمة ثروة هدى قطان الشخصية 550 مليون دولار.